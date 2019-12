© Copyright : DR

Kiosque360. Dans le cadre de la politique de modernisation de la police, la DGSN a équipé les agents de circulation de caméras portées. Ces appareils de la taille d’un smartphone sont déjà opérationnels sur certains ronds-points pour consigner le comportement de l’agent comme du contrevenant.

Les agents de la circulation ont été dotés, cette semaine, de caméras mobiles pouvant enregistrer toutes leurs interventions sur la voie publique. Ces appareils de la taille d’un smartphone sont déjà opérationnels sur certains ronds-points, filmant ainsi le comportement aussi bien de l’agent que du contrevenant lors d’une infraction. Selon le quotidien Al Massae, qui rapporte cette information dans son édition du vendredi 13 décembre, les brigades de recherche et d’investigation en civil ainsi que celles chargées de la sécurité et de la prévention de la violence dans les stades ont aussi été équipées de ces caméras.

L’utilisation de ce nouvel outil permettra d’instaurer un climat de confiance entre la police et les citoyens, comme l’a démontré leur expérimentation dans des pays occidentaux et notamment en France. Cet équipement, qui s’inscrit dans le cadre de la politique de modernisation entamée par la DGSN, constitue un véritable outil de transparence et d’efficacité pour la police nationale. Le matériel vidéo protège le citoyen et de l’agent contre tout abus verbal ou physique ou tentative de corruption. Le retour sur image peut également servir pour les besoins d’enquêtes diverses.

Cette innovation contribue aussi au respect des droits de l’homme et des libertés individuelles. Outre son caractère dissuasif, cet appareil permet d’enregistrer des vidéos, ce qui a un effet modérateur, apaise les interventions et rassure aussi bien les forces de l’ordre que les citoyens.

La caméra sera également utile aux brigades de recherche et d’investigation en civil ainsi qu’aux forces de l’ordre chargées de la sécurité et de la lutte contre les violences dans les stades. C’est dire que l’enregistrement audiovisuel des interventions, tous types confondus, constitue une nouvelle arme multifonctions.