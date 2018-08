© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministère de la santé affirme avoir pris, en coordination avec le département de l’Intérieur, les mesures nécessaires pour prévenir toute éventuelle épidémie de choléra, suite aux cas déclarés dans plusieurs pays, dont l’Algérie.

Suite aux cas de choléra qui se sont déclarés en Algérie, les ministère de la Santé et de l’Intérieur ont décidé de contrôler tous les aéroports et les postes-frontières pour empêcher toute transmission de cette bactérie dans notre pays. Afin de rassurer la population, le département de la Santé a publié un communiqué dans lequel il affirme qu’«aucun cas de cette épidémie n’a été enregistré au Maroc. D’ailleurs, depuis 1997, cette maladie a été endiguée grâce au programme national de lutte contre les maladies transmises par l’eau et le progrès réalisé dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement liquide.»

Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du mercredi 29 août, que le département de la santé coordonne directement avec le ministère de l’Intérieur pour protéger les frontières de toute transmission de cette épidémie qui sévit dans d’autres pays, notamment chez notre voisin de l’Est. Le communiqué cite les mesures préventives pour parer à toute éventualité: «Le ministère a pris toutes les mesures proactives pour prévenir toute apparition éventuelle de cette maladie, dont notamment le renforcement des procédures de surveillance épidémiologique et de surveillance des infections gastro-intestinales aiguës et de toutes les intoxications alimentaires de groupe »

Toujours selon le même communiqué, le département de la Santé a également renforcé la sécurité sanitaire, en particulier dans les aéroports qui accueillent des passagers en provenance des pays où sévit cette épidémie. Le ministère a par ailleurs accordé un soutien aux laboratoires des hôpitaux pour le diagnostic du choléra et leur a fourni le stock nécessaire en médicaments pour le traitement de cette maladie. Une ligne téléphonique (0801 4700 47) a été mise à la disposition des citoyens pour de plus amples informations. Le ministère précise qu’il coordonne avec tous les secteurs gouvernementaux concernés pour renforcer les mesures de sécurité sanitaire des produits alimentaires, du réseau de l’eau potable et de la désinfection des liquides. Le communiqué ajoute que le département de la Santé continuera d’informer l’opinion publique.