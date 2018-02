© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres de l’équipe nationale de football, ayant remporté ce dimanche 4 février, le Championnat d’Afrique des nations.

Dans son message, le roi Mohammed VI affirme avoir suivi avec joie et fierté l’exploit bien mérité de la sélection marocaine des joueurs locaux, qui a remporté la 5e édition du championnat d’Afrique des joueurs locaux (CHAN2018-Maroc) en battant en finale le Nigeria par 4 buts à 0.

Le souverain exprime à cette occasion ses félicitations les plus chaleureuses à toutes les composantes de la sélection nationale, joueurs, entraîneur, staff technique et médical, dirigeants et cadres de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) suite à ce grand exploit sportif qui vient couronner la belle prestation et la haute compétitivité dont l’équipe nationale a fait montre durant toutes les phases de cette compétition africaine, organisée au Maroc.

Le souverain salue également la bonne organisation de cette compétition, qui a contribué à offrir un show footballistique de qualité aux nombreux spectateurs qui ont enrichi de leur présence distinguée et leurs encouragements enthousiastes les compétitions de ce rendez-vous sportif continental.

Le roi exprime aussi sa conviction que ce sacre, qui vient appuyer les résultats positifs que le football national ne cesse de réaliser, constituera une source de forte motivation pour la sélection nationale et l’ensemble des sportifs marocains en vue de redoubler d’efforts pour promouvoir le sport national et le hisser à tous les niveaux.

Tout en réitérant ses félicitations pour cet exploit, le souverain souhaite à la sélection nationale davantage de succès aux niveaux continental et international.