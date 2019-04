© Copyright : DR

Kiosque360. Halima Assali, membre emblématique du Mouvement populaire, s'apprête à retrouver un siège à la deuxième Chambre, en succession au conseiller de l'UC, Mohamed Addal, déchu de son siège.

Serait-ce le grand retour de celle que l’on surnomme la Dame de fer du Mouvement populaire (MP) sous la coupole? Halima Assali semble en tout cas bien partie pour retrouver un siège à la Chambre des conseillers.



Dans leurs éditions du vendredi 12 avril, les quotidiens Al Akhbar et Al Ahdath Al Maghribia présentent cette figure emblématique du MP comme la candidate du parti lors des élections partielles qui auront lieu dans la région de Beni Mellal-Khénifra pour le remplacement de Mohamed Addal de l’Union constitutionnelle, déchu récemment de son siège. Ce dernier avait déjà perdu son poste de président du Conseil communal de Mrirt dans la province de Khénifra, et c’est aujourd’hui la Cour constitutionnelle qui l’empêche de siéger à la Chambre des Conseillers. Une aubaine, finalement, pour Halima Assali qui aurait déjà reçu l’approbation des leaders du parti dans la région, en attendant celle de Mohamed Moubdii, coordinateur du MP dans la région. Selon Al Akhbar, le secrétaire général du MP, Mohand Laenser, a déjà sonné la mobilisation générale des militants de son parti pour que Halima Assali décroche ce siège durant ces élections. Et si c’est le cas, ajoute la publication, cela signifierait que Driss Radi, président du groupement constitutionnel et démocratique au sein de la deuxième Chambre, perdrait son poste et tous les avantages qu’il présente, comme le fait de sièger au sein du bureau de la Chambre des conseillers. Il serait ainsi le grand perdant dans l’élection de la Dame de fer du MP.



De son côté, Al Ahdath Al Maghribia précise que la lutte pour ce siège se jouera principalement entre le Mouvement populaire et le Rassemblement national des indépendants (RNI).

Pour rappel, Halima Assali avait été députée pendant deux législatures. En plus de son surnom de Dame de fer de son parti, beaucoup la surnomment également la «faiseuse de ministres», pour être proche de quelques anciens ministres ayant représenté le MP dans les derniers gouvernements.