Comme prévu, le nombre total des ministres du gouvernement a été réduit de manière significative et cela a touché pratiquement tous les (désormais ex) secrétaires d’Etat. Voici la liste intégrale des partants, par partis politiques.

PJD

- Lahcen Daoudi, ministre délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernance.

- Mustapha El Khalfi, ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement.

- Mohamed Najib Boulif, secrétaire d’Etat chargé du Transport.

- Bassima Hakkaoui, ministre de la Famille, de la solidarité, de l’Eégalité et du développement social.

- Mohamed Yatim, ministre de l’Emploi et de l’insertion professionnelle.

- Khalid Samadi, secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

RNI

- Mohammed Aujjar, ministre de la Justice.

- Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des sports.

- Lamia Boutaleb, secrétaire d’Etat chargée du Tourisme.

MP

- Mohammed Laârej, ministre de la Culture et de la communication.

- Mohammed El Gharras, secrétaire d’Etat chargé de la Formation professionnelle.

- Hamou Ouheli, secrétaire d’Etat chargé du Développement rural et des eaux et forêts.

- Fatna Lkhiyel, secrétaire d’Etat chargée de l’Habitat.

USFP

- Abdelkrim Benatiq, ministre délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration.

- Rkia Derham, secrétaire d’Etat chargée du Commerce extérieur.

UC

- Mohamed Sajid, ministre du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale.

- Othmane El Ferdaous, secrétaire d’Etat chargé de l’Investissement.

PPS

- Abdelahad Fassi-Fihri, ministre de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville.

- Anas Doukkali, ministre de la Santé.