Kiosque360. De Churchill jusqu’à Trump, le Maroc attire depuis longtemps les dirigeants du monde et leurs enfants. Les filles des rois et des présidents tombent souvent sous le charme du royaume et y reviennent pour les vacances ou les mariages, notamment à Marrakech.

Les visites des filles des rois et des présidents du monde au Maroc bénéficient d’une couverture médiatique parfois plus importante que celles réservées à leurs pères. Certains croient que le comportement et les habitudes des enfants de ces dirigeants sont différents de ceux de leur génération. Ce qui n’est pas vrai quand on se remémore les visites de plusieurs princes, princesses ainsi que les fils et filles de nombreux présidents. Ils affichent tous un comportement naturel et spontané jusqu’à chanter et danser tout en étant vêtus de l’habit traditionnel marocain. Le dernier exemple en date est celui de la fille du président américain, Ivanka Trump, dont la visite a été très suivie à l’international avec des commentaires élogieux sur le caftan marocain qu’elle portait. Best of.

Laura, petite-fille du président Roosevelt

La petite-fille du président Franklin Roosevelt a visité le Maroc en janvier 1994 et fut reçu par le roi défunt Hassan II qui avait rencontré son grand-père lors de la conférence d’Anfa tenue le 12 janvier 1943. Une conférence qui a réuni à Casablanca le président américain Franklin Roosevelt, Charles De Gaulle, Winston Churchill et feu le roi Mohammed V. Au cours de sa visite, Laura Roosevelt a été très impressionnée par la parfaite connaissance du roi Hassan II de la personnalité de Franklin Roosevelt, surtout lorsqu’il lui a fait part de la passion de son grand père pour la lecture. Laura a visité la villa où avait résidé son père en 1943 avant de se rendre à Marrakech, la ville où Churchill et Roosevelt admiraient le coucher du soleil et la splendeur des montagnes de l'Atlas. La petite fille retrouvera le Maroc en janvier 2018 à l’occasion du 75e anniversaire de la conférence d’Anfa.

La princesse Mary de Danemark

La princesse Mary de Danemark a visité le Maroc en octobre 2019 à l’occasion de la tenue du sommet de la jeunesse pour l’innovation. Après avoir assisté aux travaux de cet évènement, la princesse a rencontré des dizaines de jeunes avant de chausser des baskets pour aller courir avec des milliers de jeunes dans le parc Hassan II à Rabat. La princesse, qui était accompagnée par Nezha Bidouane, a mis l’accent sur la nécessité pour les ex-champions sportifs de s’investir dans le domaine social.

La princesse Chulabhorn Mahidol de Thaïlande

La princesse Chulabhorn Mahidol de Thaïlande a visité Marrakech en 2015 pour assister à une conférence sur les plantes médicinales. Elle a beaucoup admiré la place Jamaa El Fna et les souks de l’artisanat qu’elle a fréquenté tout au long de son séjour dans la ville ocre. La princesse qui est docteur en chimie a rendu visite chez les herboristes où elle s’est étonnée que les Marocains ne s’intéressent qu’aux plantes terrestres et ignorent les plantes maritimes dont on extrait des produits pour le traitement du cancer.

La princesse Alea et son frère Abdelilah d’Irak

La princesse Alea et son frère Abdelilah d’Irak ont effectué une visite privée au Maroc en 1957 où ils furent les hôtes de leur ami le prince héritier Moulay El Hassan. Au cours de son séjour, le prince irakien a rencontré le chargé d’affaires de l’ambassade de France auquel il a dit que l’amélioration des relations diplomatiques entre les deux pays n’était pas envisageable tant que la France n’arrêtait pas ses opérations militaires contre les Algériens et ne leur accordait pas leur droit à la liberté et à l’indépendance.

La fille de Poutine se marie à Marrakech

C’est un mariage à huis clos et sous haute surveillance qui s’est déroulé à l’hôtel El Mamounia de Marrakech. La fille de Poutine a tenu à ce que son mariage se passe suivant la tradition marocaine avec la soirée de henné et l’animation par des groupes marocains comme Ahwach et Dakka Marrakchia.

La famille Obama

Le président Obama, sa femme Michèle et ses deux filles Malia et Sasha ont visité le Maroc le 28 et 29 juin 2016 pour promouvoir l’accès à l’éducation des filles. Quelques jours après la sœur d’Obama, le docteur Maya Soetor est arrivée au Maroc où elle a animé plusieurs conférences à l’occasion de la tenue de la 4e rencontre internationale du forum des jeunes à Dakhla.

Mariage du fils de l’ex-Premier ministre libanais

Les médias libanais ont tous qualifié de légendaire le mariage de Malik, le fils de l’ex-premier ministre et milliardaire libanais, Najib Mikati. Ce dernier a réservé l’hôtel La Mamounia pour ses invités et a affrété trois avions pour transporter sa famille et ses proches de Beyrouth à Marrakech.

La famille du roi Farouk d’Egypte

Le fils du roi Farouk, Ahmed Fouad II, séjournait souvent au Maroc où il a été bien accueilli, lui et sa famille, par feu le roi Hassan II. Les relations entre les deux familles royales étaient si étroites que le défunt roi avait donné son nom au troisieme enfant du roi Ahmed Fouad. Sa fille Fouzia portait le surnom de Latifa en reconnaissance à l’épouse du roi Hassan II, Lalla Latifa.

La famille du président mauritanien

L’épouse du président mauritanien Tekber Mint Melainine visitait souvent le Maroc où il a acquis deux maisons à Tanger et à Marrakech. La presse mauritanienne avait beaucoup parlé du mariage haut en couleurs de sa fille Mouna qui aurait été préparé au Maroc et fêté à la marocaine à Nouakchott. Les medias avaient longtemps parlé d’un avion spécial qui transportait des gâteaux de Casablanca à Nouakchott.