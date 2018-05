© Copyright : DR

Kiosque360. Malgré une circulaire publiée en 2013, plusieurs établissements et entreprises publics résistent à l’obligation de publier leurs comptes.

Les établissements et entreprises publics font de la résistance et rechichent à publier leurs comptes, faisant fi de la circulaire les enjoignant de se soumettre à cette obligation, rapporte Al Akhbar dans son numéro du mercredi 23 mai. Saâd-Eddine El Othmani a ainsi dû rappeler à l'ordre les ministres dont relèvent ces entreprises, ajoute le quotidien. Conformément à une circulaire publiée par Abdelilah Benkirane du temps où il dirigeait le gouvernement, les entreprises et établissements publics doivent rendre publiques leurs comptabilités. Dans une missive adressée à ses ministres, Saâd-Eddine El Othmani leur fait remarquer que plusieurs des établissements concernés ne respectent pas la circulaire de son prédécesseur, ce qui va à l’encontre des principes de bonne gouvernance et du droit d’accès à l’information.

Rares sont les dirigeants d’établissements publics qui respectent la circulaire en question, souligne en effet Al Akhbar. Et, comme l’a souligné le chef du gouvernement à ses ministres, les choses auraient même plutôt tendance à s'aggraver.

Les membres de l’Exécutif ont donc été sommés de rappeler aux entreprises et établissements dont ils assurent la tutelle l’obligation de se soumettre aux dispositions réglementaires en matière de publications comptables, et ce en rendant publics leurs comptes sur le bulletin officiel, leur site internet et les journaux nationaux.

Le quotidien ne manque pas de souligner que le respect de cette obligation permettra à l’opinion publique de se faire une idée de la répartition du budget de l’Etat et, surtout, des montants réservés à certains chantiers publics. Autant dire qu'une attention particulière sera accordée à tout éventuel gaspillage.