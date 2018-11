© Copyright : DR

Le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, a pris part, dimanche au Palais de l’Élysée, à un déjeuner offert par le Président français en l'honneur des chefs d’État participant à la cérémonie internationale de commémoration du centenaire de l’Armistice.

La participation du Roi à cette cérémonie, qui s’est déroulée à l’Arc de Triomphe, est un témoignage de l’amitié qui lie le Maroc et la France depuis plusieurs siècles et un hommage aux vaillants soldats marocains qui avaient combattu pour les idéaux de liberté et de paix pendant la première guerre mondiale.