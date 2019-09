© Copyright : DR

Kiosque360. La lutte contre le terrorisme en Afrique doit d’abord être prise en main par les Africains eux-mêmes. En effet, la solidarité régionale est la meilleure arme pour venir à bout de ce fléau. Tel est le message fort que le Maroc vient de transmettre à ses futurs pairs de la CEDEAO.

Le Maroc est un partenaire incontournable dans la lutte contre le terrorisme, un combat que les pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) viennent de décider de mener désormais solidairement. Dans son édition de ce lundi 16 septembre, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que l’invitation adressée au roi Mohammed VI par le chef de l’Etat nigérien, Mohammadou Issoufou, président en exercice de la CEDEAO, en vue d’assister au sommet extraordinaire de Ouagadougou, en dit long sur la nécessité d’associer le royaume, vu sa grande expérience en matière sécuritaire, à ce défi auquel est confronté le continent africain.

En réponse à cette invitation, Al Ahdath ajoute que le roi Mohammed VI a chargé une délégation de haut niveau de le représenter à ce sommet de la CEDEAO, une organisation qui prouve ainsi que le Maroc doit désormais être associé à tous ses travaux, en attendant qu’il en devienne membre à part entière.



Ainsi, dans ses nombreuses interventions lors, et en marge, de ce sommet, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, est resté fidèle aux paradigmes qui guident la vision africaine du Maroc. A savoir que l’Afrique doit prendre elle-même en main son destin, et en particulier celui de la lutte contre le terrorisme, un fléau qui gangrène actuellement nombre de ses vastes espaces. Pour ce faire, les pays de la CEDEAO sont appelés à mettre de côté les intérêts égoïstes, les tiraillements et autres sensibilités idéologiques, et faire plutôt preuve de solidarité agissante pour mieux se concentrer sur la lutte contre le terrorisme, véritable frein au développement du continent.

Bourita a rappelé que le Maroc a toujours été aux côtés des pays de la CEDEAO dans leur lutte contre le terrorisme, ne serait-ce qu'à travers la coopération militaire qu’il entretient de longue date avec la majorité des pays de la sous-région ouest-africaine. En effet, des centaines d’officiers sont formés chaque année dans les écoles militaires du royaume, alors que de nombreux formateurs militaires marocains, surtout dans le domaine de la lutte antiterroriste, exercent actuellement dans plusieurs Etats ouest-africains.

Le ministère marocain des Affaires étrangères a également précisé que s’il ne fait aucun doute que le terrorisme peut être facilement vaincu militairement dans la sous-région ouest-africaine, il n’en demeure pas moins que la coopération économique et culturelle (éducation) entre les Etats de la CEDEAO reste la meilleure arme contre le fléau terroriste.