Kiosque360. Une délégation de l’Inspection générale de l’Administration territoriale relevant du ministère de l’Intérieur a entamé une vaste mission de contrôle des sociétés de développement local (SDL) de la ville de Casablanca.

L’Inspection générale de l’Administration territoriale relevant du ministère de l’Intérieur ouvre le dossier des sociétés de développement local (SDL) de la ville de Casablanca. Dans son numéro du mercredi 21 mars, Al Massae rapporte qu’une délégation de cette inspection a posé ses valises dans la métropole, lundi dernier, pour mener une vaste opération de contrôle de la gouvernance de ces entités.

Le quotidien rappelle, à ce titre, que ces sociétés ont pour la plupart été créées en 2013, juste après le discours, au Parlement, du roi Mohammed VI qui avait alors fustigé la gestion de la ville de Casablanca. Depuis, les SDL ont toujours été sous le feu des projecteurs, des élus allant jusqu'à adresser des critiques à la mairie.

Selon les sources du journal, sont principalement concernées par ce contrôle Casa aménagement, Casa Events, Casa Patrimoine et Casa prestations, qui s’occupent de plusieurs chantiers stratégiques de la ville. Les mêmes sources ajoutent que les inspecteurs de l’Intérieur s’intéresseront particulièrement à l’exécution du plan de développement de la métropole et des projets dont ces SDL s’occupent dans ce cadre. L’audit concernera également l’ensemble des exercices ayant suivi le lancement du plan de développement en question et ne se limitera pas aux seules dernières années.

Pour Al Massae, cette mission, qui constitue la première étape d’un contrôle plus vaste que devrait opérer la Cour régionale des comptes, devra également se pencher sur l’épineuse question du «reste à recouvrer», une case qui, dans le budget de la ville, représente les créances que la mairie n’arrive pas à récupérer et dont le montant explose depuis au moins trois ans.