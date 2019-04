© Copyright : DR

Saïd Ahmidouch, le wali récemment nommé à la tête de la Région de Casablanca-Settat, fait son entrée dans les conseils d’administration des Sociétés de développement local (SDL) de la métropole. Explications.

Saïd Ahmidouch, que le roi Mohammed VI avait nommé wali de la Région de Casablanca-Settat le 7 février dernier, en remplacement de Abdelkébir Zahoud, fait officiellement son entrée dans le top management de SDL de la Métropole. Et par la grande porte.

En vertu de dépôts légaux consultés par nos soins, récemment remis au greffe du tribunal de commerce de Casablanca, Saïd Ahmidouch présidera les conseils d’administrations de Casa Events et Animations, de Casa Patrimoine et de Casa Baïa.

Sociétés anonymes, ces trois SDL sont chacune dotées d'un capital social qui dépassant 30 millions de dirhams.

Outre le wali, et selon la loi, les conseils d'administration de ces SDL sont composés du maire de la ville (Abdelaziz Omari, du Parti de la Justice et du Développement -PJD), du président de la région (Mustapha Bakkoury, du Parti Authenticité et Modernité -PAM), du président du conseil préfectoral et du secrétaire général de la Wilaya.