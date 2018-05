© Copyright : DR

Kiosque360. Les pages Facebook qui sont à l’origine de l’opération de boycott contre trois marques s’accusent aujourd’hui mutuellement de fabriquer de fausses réactions sur les réseaux sociaux.

C’est sur les réseaux sociaux qu’a débuté l’opération de boycott de trois marques marocaines. Quelques pages très populaires avaient ainsi revendiqué la paternité de la campagne de boycott. Selon le quotidien Al Akhbar dans sa livraison du vendredi 25 mai, ces pages célèbres comme «Wavo» ou «Casa Bel Visa» ont laissé entendre que la campagne avait porté ses fruits, les sociétés visées ayant perdu des millions de dirhams.



Des déclarations qui leur ont valu des critiques de la part d’internautes qui accusent les administrateurs de ces pages d’avoir lancé une fausse campagne pour faire croire à un succès. Leurs détracteurs ont en effet posté des vidéos sur ces mêmes pages montrant les ruses utilisées pour tromper les fans, via notamment la création de dizaines de faux comptes sur Facebook dans un laps de temps très court. Ces faux comptes commentent allègrement la réussite de la campagne, ce qui est considéré par certains militants comme une trahison à la cause du boycott.



La publication qui a attiré les foudres des internautes est cette phrase: «Le mois de la campagne de boycott s’est achevé avec des points positifs et négatifs… La balle est toujours dans le camp du gouvernement, seul capable d’améliorer la situation des prix et de publier des lois qui prendront en considération les poches des citoyens». Cette phrase a été suffisante pour enclencher une bataille d’accusations entre militants et pages Facebook.