© Copyright : DR

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS, majorité) a diffusé un communiqué réclamant des excuses formulées aux bénévoles belges, qui avaient été vilipendées à cause de leur tenue. Les détails.

L‘affaire des bénévoles belges, critiquées pour leur tenue par des milieux islamistes, continue de faire des vagues, y compris au sein des partis de la coalition gouvernementale.

Ce vendredi 9 août, c‘est le PPS, via son instance «Parité et égalité», qui a réclamé que des excuses soient formulées envers les jeunes bénévoles belges, critiquées pour leur tenue jugée «légères».

"Ce genre de déclarations, en plus de porter une grande atteinte à notre pays et au parcours qui est le nôtre pour consacrer les libertés, le vivre-ensemble et l‘ouverture, est un appel flagrant à l‘extrémisme et au rejet de l‘autre", lit-on dans ce communiqué.

L'instance "Parité et égalité" met en garde, en outre, contre les répercussions que pourraient avoir de telles déclarations sur les échanges culturels, touristiques et associatifs avec les partenaires européens.

"Les auteurs de ces commentaires doivent retirer leurs propos et présenter des excuses", affirme, en conséquence, l'instance du PPS.