© Copyright : DR

Le Maroc a été réélu à l’unanimité, samedi soir 10 février à Bamako, à la présidence de l’Association africaine de l’eau (AAE/AfWA) en la personne du directeur général par intérim de l'Office national de l'eau et de l'électricité (ONEE), Abderrahim El Hafidi.

Cette réélection pour un deuxième mandat (2018/2020) a eu lieu lors de l’Assemblée générale de l’association qui se positionne comme une institution pour l’amélioration des performances des sociétés d’eau et d’assainissement en Afrique.

Cette reconduction constitue un nouvel exploit du Maroc au cœur de l’Afrique et démontre encore une fois, la compétence et la crédibilité dont jouit le Royaume au sein de la communauté africaine, s’est félicité Abderrahim El Hafidi dans une déclaration à la MAP.

La réélection du Maroc à la tête de cette organisation est une sorte de renouvellement de la confiance au Royaume pour continuer à conduire cette prestigieuse association africaine, a-t-il dit, relevant qu’il s’agit d’une récompense d’un travail sérieux, ainsi qu’une démonstration forte des compétences et du savoir-faire dont disposent le Maroc notamment dans le domaine de l’eau.

Ce résultat s’inscrit parfaitement dans le cadre de la vision stratégique du roi Mohammed VI qui a fait de la coopération africaine une priorité nationale, a-t-il souligné.

L’assemblée générale de l’AAE a été une occasion pour examiner les moyens permettant de relever les défis liés à l’accès à l’eau potable et le développement des infrastructures d’assainissement, a par ailleurs, fait savoir Abderrahim El Hafidi, notant à cet égard que les avancées réalisées par le Maroc dans le domaine de la généralisation de l’accès à l’eau potable ont attiré l’attention de l’ensemble des pays membres de l’Association qui ont fait part de leur souhait de tirer profit de la grande expérience développée par le Royaume à travers les années.

Il a rappelé à cet égard, que le Maroc, qui a construit la première centrale de traitement d’eau potable en 1969 sur le Bouregreg, va mettre en service prochainement une autre centrale à Oum Azza, ajoutant que le Royaume dispose d’un laboratoire national accrédité à l’échelle internationale en matière de contrôle de la qualité d'eau.

Créée en 1980, l'Association africaine de l’eau, initialement Union africaine des distributeurs d’eau, contribue à influencer les politiques du secteur en Afrique et accompagne ses membres pour la réalisation des objectifs fixés par la communauté internationale en matière d’accès des populations à l’eau potable et aux services d’assainissement.

L’AAE est une organisation qui regroupe les sociétés de production et de distribution d’eau potable, les sociétés de fourniture de services d’assainissement et celles de régulation de la politique du secteur au niveau de chaque pays d’Afrique.

Elle réunit tous les deux ans les professionnels africains des secteurs de l’eau et de l’assainissement ainsi que des partenaires et experts internationaux, pour proposer des solutions innovantes aux problèmes liés à l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement en Afrique.

L’AAE a pour objectifs de promouvoir le partenariat entre les sociétés d’eau membres en vue d’améliorer leur performance, renforcer les efforts de plaidoyer du secteur en direction des gouvernements et institutions en Afrique pour la prise en compte des problèmes de l’eau et de l’assainissement dans les politiques publiques et l’allocation des ressources.

Il s’agit également de promouvoir le renforcement des capacités et d’améliorer les performances des produits et services dans le but d’influencer les performances évaluées des sociétés d’eau.

Le renforcement des réseaux institutionnels et la production des connaissances scientifiques font aussi partie des objectifs de l’AAE