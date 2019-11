© Copyright : DR

Kiosque360. Lors de son intervention, mardi, devant la Chambre des conseillers, Akhannouch a fermement critiqué le rapport de la Cour des comptes sur le programme Halieutis. En colère, le ministre a déclaré que Jettou n’avait pas le droit de dévaloriser ce plan qui a réalisé 80% de ses objectifs.

Le ministre de l’Agriculture et de la pêche maritime n’a pas du tout apprécié le contenu du rapport de la Cour des comptes sur le programme Halieutis. Akhannouch est même très en colère contre son président Driss Jettou, qu’il accuse d’user de termes condescendants pour dévaloriser les progrès réalisés par ce plan dans la modernisation de la pêche maritime. Lors de la séance des questions orales à la Chambre des Conseillers, tenue mardi dernier, Akhannouch, très remonté, a déclaré que «Jettou et ses magistrats n’avaient pas le droit de dévaloriser le plan Halieutis qui a réalisé de très bons résultats de l’aveu même des professionnels du secteur». Le patron du RNI a poursuivi en affirmant que «la presse et les personnes qui cherchent à politiser ce dossier ont fait une lecture sélective du rapport pour en sortir ce qu’ils veulent».

«Les attaques contre la personne du ministre que je suis ne m’ébranlent aucunement mais, ce qui m’attriste, c’est le fait de nuire aux intérêts de notre pays», a ajouté Aziz Akhannouch, très déçu mais résolument offensif. Et le ministre de contrecarrer le rapport de la Cour des comptes en martelant que Halieutis demeure le meilleur plan parmi tous ceux réalisés dans ce secteur. Akhannouch en donne pour preuves les chiffres, les résultats du plan, ainsi que le témoignage des acteurs politiques et réfute catégoriquement les analyses des journalistes, qui dit-il, «ont voulu faire de la politique en sortant arbitrairement des phrases de leur contexte dans certains paragraphes du rapport».

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du jeudi 21 novembre, que le ministre reconnaît quelques lacunes et dit qu’il travaille inlassablement pour y remédier. Mais, ajoute-t-il, il n’accepte pas de déconstruire un programme qui a réalisé plus de 80% de ses objectifs. Le ministre considère par ailleurs que, «aujourd’hui, le Maroc a un besoin pressant d’un nouveau plan qui décline les perspectives du secteur pour les prochaines années. Un programme que je suis en train de finaliser pour le présenter à Sa Majesté le roi», précise-t-il. Le ministre rappelle à ses détracteurs qu’il a largement contribué à l’amélioration des conditions de travail des gens de la mer en instaurant la couverture médicale et l’assurance contre les risques.



Très ferme, Akhannouch souligne qu’il refuse que l’on saborde les grands efforts déployés dans le secteur de la pêche maritime, tout en martelant: «Vous voulez vous en prendre au ministre que je suis, il n’y a pas de problème. Mais je ne vous permets pas de dévaloriser le travail des cadres qui ont veillé à la réussite de ce plan qui a réalisé des progrès sans précédent dans la relance des exportations du Maroc, à raison de 2,4 milliards de dollars».