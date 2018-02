Mohamed Aujjar en compagnie des membres du Conseil des relations arabes et internationales, le 5 février 2018.

Le ministre de la Justice, Mohamed Aujjar, a mis en exergue, ce lundi 5 février au Koweït, les efforts que déploie le souverain pour la cause palestinienne, en sa qualité de président du Comité islamique Al-Qods chargé de la préservation du patrimoine religieux et culturel de la ville sainte.

Mohamed Aujjar qui s'exprimait devant la 7e session du Conseil des relations arabes et internationales, basé au Koweït, a par ailleurs rappelé la grande marche de solidarité avec le peuple palestinien qui a eu lieu récemment à Rabat.

Le ministre participe à cette rencontre à l'invitation de son homologue koweïtien. Outre l'examen de la situation dans le monde arabe, notamment en Libye, en Syrie et au Yémen, cette 7e session du Conseil des relations arabes et internationales a axé ses travaux sur la cause palestinienne après la décision du président Donald Trump de reconnaître Al-Qods comme capitale de l'Etat israélien.

Amr Moussa, ancien secrétaire général de la Ligue arabe a qualifié cet état de fait de "catastrophique". Hanane Achraoui, représentante de l'OLP, a estimé quant à elle qu'il existe une "complicité américaine qui présente Al-Qods comme une proie facile".

Le Conseil des relations arabes et internationales est une organisation indépendante qui regroupe diverses personnalités politiques du monde arabe. Ses membres ont été reçus ce lundi par l'émir du Koweït, cheikh Sabah al-Ahmed al-Jabir al-Sabah.