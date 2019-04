Attentats au Sri Lanka: le roi Mohammed VI dénonce un "acte terroriste abject"

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République démocratique socialiste du Sri Lanka, Maithripala Sirisena, à la suite des attaques terroristes menées dimanche contre des églises et hôtels, ayant fait plusieurs morts et blessés.