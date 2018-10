© Copyright : MAP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de solidarité et de compassion au président de la République tunisienne, Béji Caïd Essebsi, suite à l'attaque terroriste odieuse qui a visé lundi le centre ville de Tunis, faisant plusieurs blessés.

Dans ce message, le souverain exprime, en son nom propre et au nom du peuple marocain, sa ferme condamnation de cet acte criminel et sa solidarité absolue avec la Tunisie sœur dans sa lutte contre le fléau abject de terrorisme, exprimant Son soutien à toutes les initiatives tunisiennes visant à préserver la sécurité et la stabilité du pays.

Le roi implore Dieu de prémunir la Tunisie et son peuple frère de tout malheur.