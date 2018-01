Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale

© Copyright : DR

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, est arrivé ce dimanche 21 janvier à Alger pour participer à la conférence du Dialogue 5+5 sur la Méditerranée occidentale.

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, se trouve ce dimanche 21 janvier à Alger où il participe à la conférence du Dialogue 5+5 sur la Méditerranée occidentale, a confirmé à le360 aujourd'hui une source de son entourage.

"Oui, le ministre est arrivé à Alger ce dimanche pour participer à cette conférence", a-t-on indiqué, démentant ainsi des informations selon lesquelles le Maroc aurait boycotté cette rencontre à laquelle participent du côté maghrébin, outre le Maroc et l'Algérie, la Libye, la Tunisie, la Mauritanie, et du côté européen, la France, l'Espagne, le Portugal, Malte et l'Italie.

Le chef de la diplomatie marocaine aura une série d'entretiens bilatéraux, notamment avec son homologue algérien, Abdelkader Messahel.