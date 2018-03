© Copyright : DR

Le Premier ministre et ministre de l’Intérieur du Qatar, Abdallah ben Nasser ben Khalifa Al Thani, est arrivé, ce dimanche 11 mars, au Maroc. Il coprésidera avec son homologue marocain, Saâd-Eddine El Othmani, la 7e session de la Haute commission mixte de coopération bilatérale.

A son arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé, Abdallah ben Nasser ben Khalifa Al Thani a été accueilli par le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani.

Après avoir passé en revue un détachement d’honneur de la première base aérienne des Forces royales air (FRA) qui rendait les honneurs, le Premier ministre et ministre de l'Intérieur du Qatar a été salué par le ministre de l’Économie et des finances, Mohamed Boussaid, le ministre de l’Équipement, du transport, de la togistique et de l’eau, Abdelkader Amara, le ministre de la culture et de la communication, Mohamed Laaraj, et la secrétaire d'Etat chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham.

Abdallah ben Nasser ben Khalifa Al Thani a été, également, salué par Nabil Zniber, ambassadeur du Maroc au Qatar, Mohamed Mhidia, wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Abdessamad Sekkal, président du Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra et Abderrahman Benali, gouverneur de la préfecture de Salé.