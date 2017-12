© Copyright : Dr

Kiosque360. Le Maroc renforce la sécurité de ses télécommunications militaires à travers un partenariat avec le groupe américain Harris. Le contrat se chiffre à quelque 71 millions de dollars.

Le Maroc aurait signé un nouveau contrat avec le groupe américain Harris pour la sécurité des télécommunications de soin armée, et ce pour un montant global de l’ordre de 71 millions de dollars US.

C’est ce qu’affirme le quotidien Al Massae dans son édition de ce vendredi 29 décembre.

Le journal explique que ledit contrat inclut aussi bien la fourniture de matériel que la formation des personnels et l’entretien.

Selon le même journal, le contrat court jusqu’en 2021.

Al Massae rappelle que les États-Unis restent le premier fournisseur en armes du royaume du Maroc. Et rien que pour les dernières années, le Maroc aurait acheté au groupe Harris des équipements pour une somme de l’ordre de 405 millions de dollars US.

En conclusion, Al Massae explique que les États-Unis viennent avant la France pour les ventes d’armes au Maroc.

Depuis plusieurs années, le Maroc a entrepris de gros efforts pour moderniser son armée. En plus des acquisitions d’armes et d’équipements de très haute technologie, les Forces armées royales sont engagées dans de multiples opérations de maintien de la paix, notamment sur le continent africain. Sans parler des manœuvres auxquelles prennent part nos forces armées que ce soit avec les États-Unis ou dans le cadre de l’accord 5+5.

Les FAR sont, pour rappel, parmi les plus compétentes armées du monde, et ce de l’avis de plusieurs centres et organisations de recherches.