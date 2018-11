© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération a été reçu vendredi dernier par le président mauritanien, à qui il a remis un message du roi Mohammed VI. Un entrevue qui a charrié un optimisme général, d’après lequel plus rien ne sera comme avant.

Après avoir été reçu il y a deux ans par Mohamed Ould Abdelaziz à Zouerate, en décembre 2016 plus exactement en compagnie de Benkirane, et alors qu’il était encore ministre délégué aux Affaires étrangères, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, a cette fois-ci remis lui-même un autre message du roi Mohammed VI au président mauritanien.

Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 5 novembre, cette visite de l’émissaire royal à Nouakchott a fait l’objet d’un intérêt unanime de la part de la presse mauritanienne, qui a non seulement commenté la forte charge de la visite en elle-même, mais aussi les déclarations du MAEC marocain. Ce dernier a ainsi annoncé une volonté commune d’imprimer une «nouvelle dynamique aux relations bilatérales dans tous les domaines».

Allant plus loin, l’émissaire royal a aussi annoncé qu’il y aura «dans un proche avenir des bouleversements importants dans le cadre de cette nouvelle dynamique voulue par les deux chefs d’Etat». Surtout que la situation dans la région nord-ouest africaine et ses derniers développements ont été abordés avec franchise et sans langue de bois par Ould Abdelaziz et Nasser Bourita.

Ce qui a permis, selon le site mauritanien "Anbaa.info", cité par Al Ahdath, à Bourita de sortir du palais ocre mauritanien très optimiste aussi bien sur le futur des relations bilatérales que sur la situation sous-régionale. Pour la presse mauritanienne, cette visite vient en effet prolonger un long processus de décantation dans les relations entre la Mauritanie et le Maroc, processus vertueux marqué par la nomination de deux ambassadeurs dans les deux capitales, la récente visite officielle du MAEC mauritanien à Rabat, premier partenaire économique africain et arabe de Nouakchott.



Et Al Ahdath de conclure en revenant sur une interview que lui avait accordée, il y a quelques mois, Sidi Mohamed Ould Maham, président de l’Union pour la république, parti au pouvoir en Mauritanie. Devenu la semaine dernière ministre de la Communication et porte-parole du nouveau gouvernement, Ould Maham avait déclaré à Al Ahdath: «Si le Maroc fait un seul pas vers la Mauritanie, sachez que la Mauritanie en fera dix vers le Maroc». La diplomatie des grands pas est donc entamée entre les voisins marocain et mauritanien.