Kiosque360. Le chef du gouvernement Saâd-Eddine El Othmani est interpellé par l’institution législative au sujet de sa nouvelle feuille de route. Après l’opposition, la majorité est montée au créneau pour demander à l’Exécutif, dans sa nouvelle configuration, de dévoiler ses priorités.

Le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, n’aurait pas définitivement tourné la page du remaniement ministériel. En effet, juste après l’installation du gouvernement dans sa nouvelle configuration, le chef de l’Exécutif a été interpellé par l’opposition qui lui demande de présenter un nouveau programme répondant aux attentes des citoyennes et des citoyens dans cette conjoncture.

Demande à laquelle le chef du gouvernement avait répliqué lors d’un conseil du gouvernement en soulignant que son équipe remaniée s’inscrit dans la continuité du gouvernement précédent, jugeant, du coup, inutile toute nouvelle déclaration politique ou programme ajusté à la conjoncture. Et de souligner que le changement ayant touché des départements concernait des réformes qui devraient être concrétisées, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du week-end des 26 et 27 octobre.

Après l’opposition, c’est la majorité qui est montée au créneau pour demander au chef du gouvernement de dévoiler les priorités de l’Exécutif durant le reste du mandat. Cette majorité a saisi l’occasion de la séance mensuelle relative à la politique générale du gouvernement, prévue lundi prochain, pour interpeller le chef de l’Exécutif.

D’après les sources du quotidien, la majorité parlementaire compte soulever une question portant sur «les priorités politiques du gouvernement durant le reste de ce mandat législatif». La question, expliquent les mêmes sources, serait justifiée par le fait que «le chef du gouvernement n’a pas donné les grandes lignes des chantiers et des réformes que compte concrétiser le gouvernement avant la fin de son mandat», lors de la présentation du bilan d’étape de l’équipe gouvernementale en mai dernier.

Le bilan d’étape, qui comportait des indicateurs positifs et significatifs des réalisations et des réformes réalisées, souligne la question de la majorité, est intervenu dans une conjoncture marquée par la multiplication des attentes des citoyens et des revendications sociales. C’est pourquoi la majorité voulait un éclairage politique dans ce sens. Le chef du gouvernement devait ainsi répondre à sa majorité en dévoilant ses priorités politiques et les déclinaisons de son programme.



