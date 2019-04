© Copyright : DR

Kiosque360. Lors de la séance de travail présidée par le roi, jeudi dernier, les ministres concernés par la gestion de l’eau ont été plus ou moins secoués. Leurs départements accusent des retards dans l’avancement des chantiers, notamment ceux relatifs à la construction de barrages.

Les ministres des secteurs concernés par la séance de travail, présidée jeudi par le roi au palais royal de Rabat, ont été secoués quand le dossier stratégique de l’eau a été abordé. Ils auraient reçu une mise en garde concernant la programmation des mesures urgentes pour approvisionner les régions du nord et du nord-est en eau potable.



Des sources gouvernementales indiquent qu’il s’agit du ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau ainsi que celui de l’Energie, des mines et du développement durable dirigés respectivement par les PJDistes Abdelakader Amara, Aziz Rabbah et Nezha Louafi.



Ces départements accusent des retards dans l’avancement des chantiers qu’ils supervisent, notamment en ce qui concerne les instructions royales relatives à la construction de plusieurs barrages (grands, petits et moyens). Il est question aussi de la construction de barrages collinaires, en plus de l’aménagement des stations de dessalement d’eau et la poursuite du programme de l’économie de l’eau dans le domaine agricole.



Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du samedi 20 avril, qu’au cours de cette séance de travail, le roi a mis l’accent sur les besoins en eau pour les régions précitées qui doublent pendant l’été et actuellement tout au long de l’année. Une augmentation due au développement du tourisme et à la dynamique engendrée par les importants projets industriels existants ou créés par ces secteurs. Le communiqué du cabinet royal a indiqué qu’au cours de cette séance, il a été procédé à l’étude des projets socio-économiques lancés dans la région du nord, notamment en matière de renforcement de la capacité d’approvisionnement en eau potable, «à l’image de l’écosystème de production automobile Renault ou encore du projet de Cité Tanger Tech Mohammed VI mené en partenariat avec des opérateurs Chinois, (qui) requièrent un renforcement de la capacité d’approvisionnement en eau».

Le roi a défini la carte des canaux de la distribution de l’eau qui répondent aux besoins exponentiels grâce à des schémas d’interconnexions et aux trois nouveaux barrages qui seront édifiés dans la région, y compris le barrage Beni Mansour, dont la capacité va atteindre plus d’un milliard de mètres cubes.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, qui traite le même sujet, rapporte dans son édition du samedi 20 avril, que le roi a donné ses instructions au gouvernement pour finaliser le programme national prioritaire relatif à l’eau et à sa gestion. Un dossier qui sera à l’ordre du jour lors des réunions présidées par le roi et auquel il faut donner une importance particulière pour assurer l’approvisionnement des centres qui connaissent une pénurie chronique en eau.

Il faut rappeler que le roi a mis en garde, à maintes reprises, contre le danger qui pèse sur l’approvisionnement en eau potable. Le cabinet conseil international «Monitor» avait réalisé une étude pour l’ex-secrétariat d’Etat à l’eau où il a exposé tous les problématiques relatifs à l’avenir des ressources hydrauliques.