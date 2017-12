© Copyright : DR

Le peuple marocain commémore ce jeudi, le 19e anniversaire de la disparition du roi Hassan II et rend ainsi un vibrant hommage à un génie hors pair et à un dirigeant exceptionnel qui a pu, grâce à sa détermination et sa clairvoyance, conduire le Maroc sur la voie du développement et de la modernité.

Cette année comme par le passé, cette commémoration illustre la volonté d’un peuple de réaffirmer son attachement au Trône alaouite et de s’approprier son histoire pour rendre hommage à un roi visionnaire qui a marqué de son empreinte l’histoire moderne du royaume et qui a su, avec une foi inébranlable, tourner le royaume vers l’avenir dès l’aube de l’indépendance.

Durant son règne, le regretté souverain fut un leader inspiré, un dirigeant sage, ne ménageant aucun effort pour assurer le bonheur de son peuple et la satisfaction de ses aspirations, armé de sagesse et de modération, animé d’un esprit de dialogue et de consensus, soucieux de s’acquitter au mieux de sa charge au service de son royaume.

Grâce à sa vision perspicace, ses vastes connaissances et la dimension pluridisciplinaire de sa personnalité, feu Hassan II a inscrit son œuvre grandiose en lettres d’or dans le registre de l’Histoire et marqué à jamais son époque après quatre décennies de règne.

Le génie de feu le roi Hassan II fut d’orienter le Maroc vers la modernité tout en préservant farouchement son identité, son âme, sa civilisation, levier de tout développement.

Et c’est encore parce qu’il fut un grand visionnaire que feu Hassan II a été l’initiateur de plusieurs réformes dans différents domaines, lesquelles ont permis au royaume de susciter l’admiration de la communauté internationale et de s’imposer, au fil des décennies, comme un modèle dans le monde arabe.

En effet, le Maroc ne peut que s'enorgueillir de la politique des barrages, un choix stratégique de feu Hassan II qui a atténué les effets du déficit pluviométrique et de la pénurie d'eau.

L’initiateur de la Marche verte était également un fervent défenseur des causes justes, ayant toujours milité en faveur de la fraternité, de la cohabitation, de la tolérance et du bon voisinage.

Sur le plan international, nul ne peut nier le rôle joué par feu Hassan II dans le soutien de la cause palestinienne, la promotion de la paix au Proche-Orient et le rapprochement entre les peuples, les civilisations et les religions.

Feu Hassan II avait convoqué, en 1974, un Sommet arabe à Rabat, qui reconnut pour la première fois dans l'histoire l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) en tant que représentant unique et légitime du peuple palestinien. C'est à l'initiative du regretté souverain qu'a aussi été créée l'Organisation de la conférence islamique (OCI) à Casablanca en 1968, suite à la tentative d'incendie de la mosquée d'Al Aqsa.

Ces grandes qualités d'homme d'État avaient valu à feu Hassan II de gagner la confiance et de forcer l'admiration des dirigeants du monde. Chef d'État exceptionnel, il était un roi visionnaire, un grand amateur d'histoire, d'arts, de philosophie, de sciences et de sports et un fervent défenseur du dialogue des civilisations.

En se remémorant avec fierté les réalisations de feu Hassan II, le peuple marocain réitère sa mobilisation derrière son digne successeur, le roi Mohammed VI, qui a lancé de vastes réformes, plaçant le pays, avec confiance, assurance et optimisme, sur la voie du développement, du progrès et de la modernité, et parachevant la consolidation de l’État de droit et l’édification d’une société solidaire.