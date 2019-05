© Copyright : DR

Kiosque360. Les sujets des épreuves sont acheminés dans des centres relevant des Académies régionales où ils vont être imprimés en millions d’exemplaires avant d’être renvoyés, sous haute protection, aux centres d’examens.

L’opération «baccalauréat 2019» est enclenchée. En effet, le ministre de l’Education nationale, Saïd Amzazi, a remis, mardi 21 mai, les sujets des épreuves de l’examen du baccalauréat aux directeurs des Académies régionales de l’enseignement et de la formation. Ces derniers se chargeront de les acheminer vers les centres relevant des AREF, où ils seront imprimées en millions d’exemplaires, dans le secret et sous leur responsabilité. D’après le quotidien Al Akhbar, qui rapporte l’information dans son édition du jeudi 23 mai, le personnel chargé de cette opération s’apprête déjà à entamer sa retraite annuelle dans ces centres.

Selon le mode opérationnel, ces «commando des examens», qui vont rejoindre les lieux de leur «retraite» dans quelques jours, se chargeront de l’opération d’impression des épreuves. Ils les classeront, ensuite, en fonction des matières, avant de les mettre dans des enveloppes scellées, en respectant des consignes de sécurité très strictes. Une fois cette étape accomplie, les épreuves seront acheminées vers les centres d’examens provinciaux, sous la protection des forces de l’ordre. Et ce, quelques heures seulement avant le début de l’examen national, qui démarre le 11 juin.

Pendant toute cette période, les centres de retraite au niveau des Académies et des centres d’examens seront transformés en citadelles, relève le quotidien, et seront ainsi mis sous haute protection. Un dispositif de surveillance électronique est également prévu. Les caméras, en effet, installées un peu partout dans ces centres, scrutent les mouvements du personnel chargé de l’opération, personnel dont les moindres faits et gestes sont enregistrés pour une plus grande transparence de tout le processus, souligne le journal.

En outre, précise Al Akhbar, le ministre, qui en est à sa deuxième expérience du genre, a tenu, lundi 20 mai, une longue réunion avec les directeurs des académies régionales au Centre national de l’évaluation, des examens et de l’orientation, à Rabat. Lors de cette rencontre, il a été passé en revue les différentes étapes de la préparation et les conditions nécessaires au bon déroulement des examens du baccalauréat au titre de cette année.

En attendant, les services du ministère planchent sur les nouvelles mesures qui seront intégrées dans le cahier de procédures. Ce document, adopté par arrêté ministériel, décrit l’ensemble des actions à réaliser pour chacune des phases de l’examen. Il s’agit, rappelons-le, de la gestion des candidatures, y compris celles des candidats libres, de l’élaboration des épreuves sur la base de normes précises, de la gestion matérielle des examens, de la passation des épreuves et de la correction des copies des candidats, de la saisie des notes, de la préparation et la communication des résultats, de la lutte contre les fraudes et du traitement des réclamations.