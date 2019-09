© Copyright : DR

Kiosque360. Pour prévenir les risques d'inondations qui pourraient menacer les établissements dont il assure la tutelle, le ministère de l'Education appelle les Académies à la vigilance et à l'anticipation des crues des oueds situés dans leurs régions.

Le récent drame des inondations de Taroudant fait réagir le ministère de l’Education qui appelle les Académies couvrant des zones à risques à la vigilance. Said Amzazi, ministre de tutelle qui chapeaute également la formation professionnelle, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, vient de saisir les directeurs des antennes régionales de son département pour anticiper les risques d’inondations qui pourraient menacer les établissements situés dans leurs périmètres.



Al Akhbar, qui rapporte l'information dans son édition du mercredi 4 septembre, indique que ces directeurs ont été appelés à sortir sur le terrain pour s’assurer par eux-mêmes de la sécurité des écoles et des autres établissements dont ils sont responsables. Le ministre a également sommé ces responsables d’accorder la plus haute attention aux bulletins spéciaux diffusés par la Direction de la météorologie nationale, surtout en ces temps où le Maroc connaît un contexte climatique pouvant provoquer d’importantes crues. Les directeurs concernés devront également prendre des mesures anticipatives afin d’éviter toute situation menaçant la vie des élèves et étudiants, notamment à cause des orages que pourraient connaître leurs régions.

A ce titre, et comme exemple de mesures anticipatives, le ministre appelle les relais de son département dans les régions à risque à suspendre les services de transport scolaire, estimant que les déplacements collectifs pourraient être dangereux pour les enfants de ces régions.



Par ailleurs, Al Massae souligne que la missive de la tutelle a appelé les responsables des Académies à recenser en urgence l’ensemble des établissements se trouvant à proximité des oueds et rivières, ainsi que ceux construits aux pieds des hauteurs.

Pour rappel, plusieurs zones du pays ont connu récemment d'importantes crues de oueds, dont certains étaient asséchés depuis un moment. Ces crues ont causé d’importantes pertes humaines et matérielles. La semaine passée, à Taroudant, au moins 8 personnes ont perdu la vie.