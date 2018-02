© Copyright : DR

L'ambassadeur d'Égypte au Maroc, Achraf Ibrahim, a indiqué que les relations maroco-égyptiennes sont profondes et séculaires, notamment dans leur volet civilisationnel et humain.

Dans une interview accordée au portail web ''Bawabat Al Ahram", le diplomate a relevé que "la culture, la civilisation, les liens culturels et populaires sont autant de dénominateurs communs entre les deux pays".

"Les relations entre Rabat et Le Caire sont solides. Il y a une convergence de vue sur l'ensemble des questions d'intérêt commun", a-t-il dit, relevant la détermination de son pays de développer ces liens et le niveau de concertation afin d'atteindre le niveau de partenariat stratégique escompté.

Le Maroc a toujours pris des positions honorables en appui aux choix du peuple égyptien et à la feuille de route vers la transition démocratique outre le soutien des efforts de l'Égypte dans la lutte contre le terrorisme, a-t-il affirmé.

La concertation totale entre les deux pays se reflète également au sujet des questions arabes, à leur tête la question palestinienne et la ville sainte d'Al Qods, outre la situation en Libye, en Syrie et au Yémen, poursuit l'ambassadeur égyptien.

Commentant le retour du Maroc à l'Union africaine, Achraf Ibrahim a noté que le Royaume a regagné sa place naturelle au sein de l'Union, étant donné que le Maroc a été l'un des fondateurs de l'Organisation de l'unité africaine et a joué, pendant longtemps, un rôle prépondérant sur la scène africaine.

Il a souligné, à cet égard, que l'Égypte figurait à l'avant-garde des pays ayant voté en faveur de ce retour du Maroc à l'UA.

Ce retour représente un tournant positif dans le processus de l'action africaine commune et un prolongement du rôle historique et leader du Maroc en Afrique, qui n'a d'ailleurs jamais été interrompu, et une confirmation de la sagesse de la vision du roi Mohammed VI pour l'appui à l'action africaine commune.

En ce qui concerne la coopération économique et commerciale bilatérale, Achraf Ibrahim a indiqué que le Maroc et l'Égypte sont deux pays qui entretiennent des relations privilégiées avec le reste des pays africains. "Nous envisageons la poursuite des réunions de la haute commission mixte maroco-égyptienne et la tenue, régulièrement, du mécanisme de coordination politique et stratégique entre les deux pays, afin de booster la construction du partenariat bilatéral, d'autant plus que les relations entre les deux pays sont encadrées par une liste holistique de conventions", a-t-il fait observer.

Le volume des échanges commerciaux bilatéraux ne dépasse pas 600 millions USD, mais notre ambition est énorme pour atteindre un niveau d'échange économique à la hauteur des relations bilatérales, a-t-il noté.

En ce qui concerne la coopération culturelle, le diplomate égyptien a relevé que le choix de l'Égypte en tant qu'invitée d'honneur de la 24e édition du Salon international de l'Édition et du Livre de Casablanca était une confirmation de la profondeur des relations fraternelles, historiques et culturelles liant les deux pays et une consécration des liens solides, pérennes et renouvelés qui unissent les intellectuels des deux pays.