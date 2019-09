Aziz Akhannouch, Mohamed Sajid et Lamia Boutaleb.

© Copyright : DR

Kiosque360. Le président du RNI serait en colère contre le patron de l’UC, Mohamed Sajid, dont les proches mènent une campagne de dénigrement contre la secrétaire d’Etat au Tourisme, la RNIste Lamia Boutaleb. La tension s’est tellement accrue que leur alliance risque d’exploser.

Selon une source au sein de la coalition gouvernementale, les relations entre le ministre de l’Agriculture, Aziz Akhannouch, et le ministre du Tourisme Mohamed Sajid, ne seraient pas au beau fixe. Une tension qui pourrait affecter l’alliance entre le RNI et l’UC à cause d’une campagne de dénigrement menée par certains proches de Sajid contre la secrétaire d’Etat au Tourisme, Lamia Boutaleb (RNI). Des attaques qui ont redoublé d’intensité dernièrement après qu’un directeur influent dans le cabinet de Sajid s’en est pris à Lamia Boutaleb «coupable» d’être membre de la commission des élections au sein du RNI.

La même source souligne que le président du RNI serait très en colère contre son allié, Mohamed Sajid, secrétaire général de l’UC. Aziz Akhannouch reproche à ce dernier d’être derrière cette campagne de discréditation à l’encontre de Lamia Boutaleb dont le seul tort est de présider la commission des élections de son parti. Pourtant, précise la même source, cette commission est composée de cinq membres et aucun d’eux n’a le droit d’être candidat à une échéance électorale.

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mardi 3 septembre, que ce n’est pas la première fois que Sajid est à l’origine de ce genre de provocations. Le patron de l’UC aurait, par le passé, incité des parlementaires de son parti à rompre avec le RNI au sein de la chambre des représentants où les deux partis sont rassemblés dans un groupe parlementaire commun. La même source précise que l’intensité de ses pressions et de ses attaques décuple à chaque fois que l’on commence à parler d’un éventuel remaniement ministériel. Sajid serait, dit-on, inquiet de perdre son portefeuille ministériel après avoir échoué dans la gestion des secteurs qu’il dirige, en l’occurrence le tourisme et l’artisanat.

La secrétaire d’Etat au Tourisme, Lamia Boutaleb, qui ne dispose pas de prérogatives claires, vit sous un embargo imposé par le ministre Sajid. Lequel ministre exerce l’entière tutelle sur ce département en présentant les projets de loi et en élaborant les stratégies afférentes au secteur. Du coup, la secrétaire d’Etat est réduite à la fonction de simple fonctionnaire au sein de ce ministère où Sajid et son directeur de cabinet contrôlent tout. Mais selon la même source, la tension a atteint, cette fois-ci, son summum car les attaques télécommandées par Sajid menacent sérieusement l’alliance entre le RNI et l’UC.