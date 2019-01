Algérie. Présidentielle: un général à la retraite et un ex-Premier ministre candidats

Abdelaziz Bouteflika, président algérien.

© Copyright : DR

Alors que l'on ne sait pas encore si Bouteflika sera ou non candidat à la présidentielle annoncée pour le 18 avril 2019, un ex-général et un ex-Premier ministre se sont d'ores et déjà déclarés et se tiennent prêts à éventuellement l'affronter - ou alors, celui que désignera la coalition au pouvoir.

Par Mar bassine