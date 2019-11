Algérie. Pourquoi donc cette décision algérienne d'annuler tous les stages universitaires au Maroc et en Tunisie?

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique algérien vient d'annuler tous les stages de courte durée et de mobilité programmés en Tunisie et au Maroc. Les universités algériennes doivent de plus fournir des rapports sur les stages effectués en 2017 et 2018 dans ces pays.

Par Karim Zeidane