Algérie: ce qui a précipité l'abdication prochaine de Bouteflika

Le général Ahmed Gaïd Salah et le président Abdelaziz Bouteflika.

© Copyright : DR

La présidence algérienne et le chef d'état-major général des armées se livrent une guerre larvée, qui prend la forme de menaces adressées par la première au second (et vice versa). Le divorce semble consommé et la démission annoncée de Bouteflika est une conséquence directe de cette rupture.

Par Mar bassine