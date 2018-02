© Copyright : DR

Kiosque360. Des prospections pétrolières initiées par le Maroc au large de Sidi Ifni sont vues d’un mauvais œil par le parti espagnol d’extrême gauche, Podemos, et certaines organisations qui lui seraient proches. Le gouvernement espagnol a réagi en affirmant que le Maroc est souverain chez lui.

La major pétrolière italienne, ENI, liée par un contrat de prospection avec le Maroc, opère actuellement dans les eaux atlantiques marocaines au large de Sidi Ifni et Tan Tan. Or c’est tout simplement parce que cette zone fait face aux Iles Canaries que le parti espagnol Podemos s’est arrogé le droit de s’ingérer dans les affaires intérieures d’un voisin. Selon lui, ces prospections lancées par le Maroc constituent un gros risque de pollution pour les eaux territoriales espagnoles, et en appelle au gouvernement madrilène pour exiger leur arrêt immédiat.

Le quotidien Al Massae de ce vendredi 9 février rapporte qu’en réponse à cet impair, le ministre espagnol des Affaires étrangères, Alfonso Dastis, a affirmé devant le parlement ibérique, mercredi dernier, que «la décision du Maroc de prospecter dans ses eaux territoriales, adjacentes à celles de l’Espagne, est un acte de souveraineté, sur lequel il n’y a pas d’objection possible». Et d’ajouter: «La volonté de développement et de prospérité qu’affiche le Maroc est un droit absolument légitime que l’Espagne doit non seulement respecter, mais aussi encourager, voire y contribuer directement.»

Après avoir reconnu que «le Maroc a le droit de gérer son territoire et ses ressources de la manière qu’il estime appropriée», Alfonso Dastis a précisé que les deux royaumes voisins, en plus de respecter les conventions internationales et décisions onusiennes afférentes aux prospections pétrolières en mer, coopèrent pour faire face à tous les dangers qui peuvent menacer les deux pays.

Al Massae rappelle que la semaine dernière, le ministre espagnol des Affaires étrangères a présenté au gouvernement canarien toutes les garanties qui ont été par le Maroc, à savoir que les dites prospections n’empiéteront en aucun sur les eaux territoriales espagnoles. De quoi clore ce débat sur des «conséquences environnementales» imaginaires, initié par Meri Pita, députée canarienne de Podemos, dont on imagine aisément pour qui elle court.