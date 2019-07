© Copyright : DR

Kiosque360. Après l’odieux crime d’Imlil, les autorités de la région d’Al Haouz ont pris des mesures préventives pour sécuriser les déplacements des touristes. Après l’installation de barrages de contrôle et de caméras de surveillance, les éléments de la gendarmerie ont été dotés de quads.

Les services de sécurité concernés et les autorités locales de la province d’Al Haouz continuent de relever le rythme des mesures préventives pour éviter toute répétition du drame de «Chamharouch». Des actions concrètes ont été entreprises pour accompagner les groupes de touristes tout au long de leurs déplacements dans le royaume. Après avoir installé des barrages de contrôle et des caméras de surveillance à travers tous les chemins de la région, la gendarmerie royale a distribué, lundi dernier, des quads à ses unités et ses éléments mobiles.

Ces engins conduits par des gendarmes sont destinés à surveiller les touristes au cours de leur visite dans cette région qui connaît une grande affluence durant toute l’année. Selon certaines informations, cette première livraison de quads sera utilisée pour accompagner et sécuriser toutes les randonnées des touristes. Ces quadricycles disposent de plusieurs caractéristiques qui leur permettent de s’adapter aux reliefs de la région constituée essentiellement de voies et de vallées escarpées, ainsi que de routes montagneuses dangereuses.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mercredi 24 juillet, que ces chemins traversent des vallées et des stations de ski très prisées par les touristes comme l’Ourika, Oukeimeden, Asni, Moulay Brahim ainsi qu’Imlil, dans les hauteurs du grand Atlas. La première livraison de ces quads sera suivie d’autres, pour couvrir les divers centres de la gendarmerie royale dans la région d’Al Haouz.



Ces mesures de sécurité ont été sensiblement renforcés après le crime odieux perpétré, en décembre 2018, contre deux jeunes touristes scandinaves par une cellule terroriste affiliée à Daesh. Les deux randonneuses, Louisa Vesterager et Maren Ueland, campaient dans le site de Chamharouch, près du village d’Imlil, quand elles ont été traîtreusement décapitées par trois extrémistes déboussolés. Ces assassins viennent d’ailleurs d’être condamnés à mort, alors que 21 de leurs acolytes ont écopé de peines de prison allant de cinq ans à la perpétuité.