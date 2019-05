© Copyright : DR

Dans un communiqué, l’Africom a annoncé le début d’exercices militaires conjoints avec la Grande-Bretagne et le Maroc. Ces deux exercices appelés «Judicious response» et «Epic guardian» ont débuté le 29 avril dans la région d’Agadir.

A l’invitation du royaume du Maroc, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis participeront à des exercices militaires dans et autour de la ville d’Agadir.

Les différents services de l’Africom dirigeront ces exercices conjoints sous les appelations de «Judicious response» et «Epic guardian 19», a annoncé l’Africom dans un communique daté du lundi 29 avril 2019.

Le personnel militaire des Forces armées royales ainsi que le personnel du ministère de la Défense britannique participeront à ces exercices au côté des Américains.

Les exercices, «Judicious response» et «Epic guardian», étaient jusque-là organisés chaque année, mais séparément.

C’est la première fois qu’ils sont regroupés en une seule et même manoeuvre.

Le but de ces exercices est de promouvoir la coopération et l’entente entre les alliés régionaux et les pays partenaires des Etats-Unis.

Les précédentes éditions de l’exercice «Epic guardian» en Afrique ont été organisées au Ghana, au Malawi, au Cameroun, à Djibouti, au Cap-Vert, au Burkina Faso et aux Seychelles.

Concernant l’exercice «Judicious response», c’est seulement la deuxième fois qu’il est organisé sur le continent africain, toutes les éditions précédentes s'étant tenues au siège de l’Africom, à Stuttgart, en Allemagne.