Abderrahmane Benamrou, membre du secrétariat général du Parti de l'avant-garde démocratique et socialiste (PADS).

La participation, samedi 9 juin, de Abderrahmane Benamrou, membre du secrétariat général du Parti de l'avant-garde démocratique et socialiste (PADS), à la réunion du comité de soutien à Taoufik Bouachrine, baptisé «Vérité et justice», a suscité la polémique. Le PADS apporte des précisions.

La participation d'Abderrahmane Benamrou à la première réunion du comité «Vérité et justice» en soutien à Taoufi Bouachrine, ancien directeur de publication du quotidien Akhbar Al Yaoum et du site Alyaoum24 mis en examen, pour «traite d’êtres humains», «harcèlement sexuel» et «viol», n’est pas passée inaperçue.

D’abord, l’homme politique, et par ailleurs ancien bâtonnier, a été sévèrement critiqué par des présumées victimes de Bouachrine et ensuite par certains de leurs avocats.

Dans un communiqué diffusé ce mardi, le secrétariat général du PADS dit tenir à éclairer l’opinion publique au sujet de la participation de Benamrou à la réunion du comité de soutien à Bouachrine pour «éviter toute confusion et toute mauvaise interprétation».

«Le secrétariat général informe que tout ce qui a été dit au sujet du camarde Benamrou, membre de ce comité, est erroné, avec tous nos respects pour les membres dudit comté et ses fonctions. Sa présence est intervenue suite à la demande des membres du comité pour faire un exposé sur les conditions d’un procès équitable, et qu’il ne s’est pas constitué défenseur d’aucune partie dans cette afaire soumise actuellement à la justice», souligne le communiqué du PADS.