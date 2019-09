© Copyright : DR

La Cour d’appel de Fès vient de condamner, ce lundi 16 septembre, quatre accusés à une peine de prison ferme en lien avec l’assassinat, en 1993, de l’étudiant de gauche Mohammed Benaissa Aït El Jid. Les détails.

Le rideau est tombé sur le procès de quatre accusés islamistes (pro-PJD) poursuivis dans le cadre de l’affaire de l’assassinat, perpétré en 1993, de l’étudiant de gauche Mohammed Benaissa Aït El Jid, près du campus universitaire de Dhar Mehraz, à Fès.

Ainsi, comme l’a constaté Le360, Abdelouahed Kriouel et Toufik Negadi ont écopé de trois ans de prison ferme pour complicité d’homicide volontaire.

Quant aux deux autres accusés, en l’occurrence Abdelkébir Kassim et Abdelkébir Laâjili, ils ont été condamnés à trois mois de prison ferme, assortis d’une amende de 1.000 dirhams chacun, et ce, pour "coups et blessures à l’arme blanche". Les quatre accusés étaient poursuivis en état de liberté provisoire.

Rappelons que dans un dossier examiné séparément, pour la même affaire, la même cour poursuit le procès de Abdelali Hamieddine, dirigeant et élu du PJD (au sein de la deuxième chambre du Parlement).

Son procès, maintes fois reporté, reprendra mardi 17 septembre devant la même Cour d’appel. Abdelali Hamieddine est accusé de complicité d’homicide volontaire.