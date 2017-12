© Copyright : Dr

Kiosque360. Le système des salaires dans la fonction publique sera profondément réformé. La nouvelle conception sera mise en place dans le cadre d’une réforme globale du statut de la fonction publique. Les détails du nouveau projet.

La réforme globale du statut de la fonction publique est dans le pipe de la vision gouvernementale. Il s’agit d’une conception visant à revoir le système des salaires en vue d’instaurer «une approche moderne, efficiente, motivante, équitable et transparente». C’est ce qu’a affirmé, mardi, le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, à la Chambre des conseillers, dans le cadre de la session mensuelle consacrée à la politique générale et à «la politique salariale au Maroc» en particulier.

La nouvelle conception, qui comprend les différents aspects de la situation du fonctionnaire, repose en effet sur les compétences, le parcours professionnel, la productivité, les conditions de travail, la mobilité et l’évaluation, en plus, bien entendu, du grade et de l’échelle. Cette approche, fait remarquer le quotidien Akhbar Al Yaoum dans son édition de ce jeudi 28 décembre, «menace de mettre un terme à la générosité de la fonction publique». De même, estime le quotidien, cette révision des salaires réduira les indemnités et entraînera un redéploiement des fonctionnaires. D'ailleurs, poursuit le quotidien, une étude, citée par le chef du gouvernement au sein de l’Hémicycle, montre que la masse salariale pèse lourdement sur le budget de l’Etat, d’où la nécessité d’une réforme globale basée sur une augmentation du salaire de base pour tous les fonctionnaires et agents de la fonction publique. Un salaire sur la base de l’équité.

Cette nouvelle réforme a également été abordée par Al Ahdath dans son édition du même jour. A ce propos, le quotidien affirme que «la nouvelle conception, qui sera introduite dans le cadre d’une réforme globale du statut de la fonction publique, en cous d’élaboration par le ministère chargé de la Fonction publique et de la réforme de l’Administration, ne prend pas seulement en compte le grade et l’échelle, mais élabore une conception basée sur les compétences, l’expérience, la performance, les efforts consentis, les responsabilités et les risques, ainsi que les conditions de travail».

D’après le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la Fonction publique et de la réforme de l’Administration, Mohamed Benabdelkader, cité par le quotidien, cette réforme garantira au fonctionnaire ses droits et un salaire basé sur l’équité. Le salaire sera versé selon la fonction effective du fonctionnaire, a tenu à préciser le ministre. La nouvelle conception s’attachera également à réduire l’écart entre les hauts et les petits salaires, a encore souligné le ministre.