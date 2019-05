© Copyright : DR

Kiosque360. Le rapport d’évaluation de l’impact de l’absentéisme injustifié au sein de la fonction publique révèle que le phénomène ronge toujours l’administration. Des milliers de cas ont été dévoilés. Les détails.

Au sein de l’administration publique, les fonctionnaires fantômes ont vraisemblablement la peau dure. En effet, leur nombre stagne toujours en dépit des départs à la retraite, des modernisations des outils de production et, surtout, des opérations de contrôle et politiques de ressources humaines mises en place en vue de combattre le phénomène au sein de la fonction publique et des collectivités locales.

A ce propos, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, qui se penche sur ce sujet dans son édition de ce jeudi 23 mai, le ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative vient de boucler son rapport sur la situation du personnel exerçant au sein de l’administration et les moyens d’assurer un contrôle efficient et un rendement. Il s’agit du rapport d’évaluation de l’impact de l’absentéisme sans motif au sein de la fonction publique durant la période 2012-2017. Ce rapport, qui révèle que le phénomène des fantômes est profondément enraciné au sein de l’administration, dans sa culture et dans ses mœurs, sert de matrice pour concrétiser le processus de la réforme, soulignent les sources du quotidien. C’est ainsi que les dossiers de 28.214 fonctionnaires ont été traités par les commissions mises en place à cet effet. En traitant les dossiers de ces fonctionnaires, précisent les sources du quotidien, la commission a découvert que les noms de 25.200 fonctionnaires ne figuraient pas sur les registres de contrôle, alors qu’ils étaient mentionnés sur les fichiers de la Trésorerie générale du royaume (TGR). Ainsi, ils échappent au contrôle, tout en percevant tranquillement leur salaire à la fin du mois.

Le phénomène est certes en régression, passant de 7.892 cas en 2014 à 3.306 en 2015, puis à 1.907 en 2017. Mais, font remarquer les sources du quotidien, il nuit toujours à l’administration. En plus des politiques qui sont à l’origine du fléau, le rapport d’évaluation de l’impact de l’absentéisme injustifié au sein de la fonction publique a dévoilé l'ambiguïté des procédures administratives de sanction des absences qui, en raison de leurs multiples interprétations et de leur laxisme, protègent les absents et encouragent le phénomène. Et le manque de généralisation au niveau du système électronique de contrôle (pointage) à toutes les administrations publiques a aussi été déterminant dans la consolidation du phénomène.