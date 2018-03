© Copyright : DR

Kiosque360. En 2026, le Maroc espère accueillir la Coupe du monde de football, avec toutes les conséquences socio-économiques qu’elle implique. Mais c’est aussi l’année où l’Administration est appelée à se renouveler de manière radicale.

2026 sera peut-être l’année de l’organisation de la Coupe du monde de football pour le Maroc, pour la première fois de son histoire. Mais c’est aussi l’année où le pays devra faire face à l’une des plus importantes vagues de départs à la retraite de son histoire.

Citant des données émanant du ministère de la Fonction publique et de la réforme de l’administration, Al Ahdath Al Maghribia, dans son numéro du vendredi 16 mars, rapporte que plus de 17.000 fonctionnaires arriveront à l’âge de la retraite en 2026. Ce chiffre représente 4% du nombre total de fonctionnaires, qui s’élevait à plus de 450.000 personnes à fin décembre 2016. Les mêmes données, ajoute le quotidien arabophone, font état de quelque 13.700 départs à la retraite prévus durant l’année en cours tandis qu’ils baisseront à 11.000 en 2019. Mais à partir de 2021, le nombre de départs devrait renouer avec la croissance pour atteindre le chiffre évoqué pour 2026.

Cette situation s’explique par le fait que l’administration compte actuellement plus de 18% de fonctionnaires âgés de 51 à 55 ans tandis que seuls 2% d’entre eux sont âgés de moins de 25 ans. Pourtant, la part des employés qui ont moins de cinq années d’ancienneté reste la plus élevée, représentant 17% du total des employés de l’Etat.

Dans un autre registre, l’article d’Al Ahdath Al Maghribia relève une disproportion entre le nombre total de fonctionnaires que comptabilise la région de Rabat avec les autres régions du royaume. A elle seule, cette région emploie 90.748 fonctionnaires sur les 450.000 que compte le Maroc, soit plus de 20%. Casablanca suit naturellement avec plus de 67.000 fonctionnaires, devant la région de Fès-Meknès avec 55.000.