Kiosque360. Les séparatistes du Polisario reviennent à la charge, en manifestant leur volonté de saisir de nouveau la Cour de justice de l’Union européenne au sujet de l’accord de pêche conclu entre le Maroc et l’UE. Cette fois, ils demandent des indemnités. Incroyable!

Déboutés par la Cour de justice de l’Union européenne dans un précédent recours en annulation de l’accord de pêche conclu entre le Maroc et ses partenaires européens, les séparatistes du Polisario sont revenus à la charge pour saisir de nouveau la même instance judicaire, dans la même affaire, mais pour demander, cette fois, des indemnités. C’est le comble de l’absurdité.

Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, qui se penche sur ce sujet dans son édition du week-end des 27 et 28 juillet, le Polisario a fait savoir qu’il déposerait une plainte devant les instances judiciaires européennes afin de «tirer profit de l’exploitation des ressources naturelles de la région». A ce propos, précisent les sources du quotidien, «l’un des dirigeants des séparatistes a laissé entendre que le conseil européen et le haut-commissaire européen compétent présenteront leur conclusion à ce sujet, tandis que des pays, à l’instar de la France et de l’Espagne, soutiendront directement le Maroc». Et d’ajouter que le dirigeant en question du Polisario, dont le nom n’a pas été cité, «s’en prend aux instances politiques européennes pour avoir soutenu et conclu un accord avec le Maroc, au lieu de négocier avec les représentants du Polisario. Ce qu’il a qualifié de «manœuvre de la part des Européens». C’est d’ailleurs la même rengaine chez les séparatistes.

En avril dernier, rappelle le quotidien, le tribunal de l'Union européenne a rejeté une demande du Polisario qui tentait d’annuler le mandat octroyé au Conseil de l’UE pour négocier l’accord de pêche avec le Maroc. La requête des séparatistes a été tout simplement jugée irrecevable. Outre le verdict, la juridiction européenne a également condamné le Polisario à supporter ses frais de justice, mais aussi ceux engagés par le Conseil de l’UE et la Commission européenne dans cette procédure. Un camouflet infligé aux séparatistes et à ceux qui les soutenaient. La manœuvre du Polisario serait provoquée aujourd’hui par la publication au Bulletin officiel (BO) de l’accord de pêche conclu entre le Maroc et l’UE, accordant aux partenaires du royaume 138 autorisations de pêche, dont 90 au profit des Espagnols. La contrepartie financière, rappelle encore le quotidien, est de l’ordre de 220 millions d’euros.