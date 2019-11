© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministère de l’Education nationale a révélé la répartition des 15.000 postes d’enseignants sur les académies régionales. Les quotas ont été élaborés selon les particularités de chaque région tout en tenant compte du vaste mouvement de mutations de milliers de cadres.

Le ministère de l’Education nationale a consacré 15.000 nouveaux postes pour la cinquième édition du concours de recrutement régional réservé aux cadres des académies. Les services concernés de ce département ont dévoilé, jeudi dernier, les quotas réservés à toutes les académies régionales et qui sont répartis sur les cycles primaire et secondaire.

Des sources autorisées soulignent que l’opération de répartition des besoins et des quotas a pris en considération les particularités des régions. L’objectif étant de répondre aux besoins pressants relatifs à certaines spécialités et matières d’enseignement tout en tenant compte du mouvement de mutations qui a été traité d’une manière précoce. C’est ainsi que la direction des ressources humaines en a donné les résultats complets mercredi dernier.

La rapidité de cette opération et le nombre de dossiers traités ont suscité une grande satisfaction chez les enseignants et tout particulièrement les cadres des académies. Ces derniers ont, en effet participé massivement à ce mouvement qui a permis de répondre favorablement aux milliers de demandes de mutation et de regroupement familial. Même les cadres de la quatrième promotion en ont profité et ont rejoint leurs classes dès la rentrée scolaire.

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du samedi 2 novembre, que l’objectif de ce vaste mouvement est de faciliter la prochaine rentrée scolaire et de garantir l’opérationnalité de la direction des ressources humaines du ministère. Il faut reconnaitre que cette direction a franchi des étapes importantes dans la bonne gouvernance et ce de l’aveu même des divers partenaires sociaux. Ces derniers ont en effet suivi avec les services du ministre Amzazi toutes les étapes de l’opération de mutations et de nominations permettant ainsi de préparer la prochaine rentrée scolaire conformément aux agendas définis par le ministère.

La répartition des 15.000 postes réservés aux cadres a permis à l’académie de Marrakech-Safi d’occuper la première place avec un quota de 2.458 enseignants. Ces derniers sont affectés dans les 8 directions provinciales de la région dont 1.471 en cycle primaire et 987 en secondaire. L’académie de Casablanca-Settat qui est composée de 16 directions provinciales arrive en deuxième position avec 2.304 postes repartis entre 1.120 enseignants dans le cycle primaire et 1.184 dans le secondaire. Arrivent ensuite les académies de Tanger (1.825 postes), Rabat (1416), Souss (1.198), Draa (1.212), région de l’est (1.145) et région du sud (551).