Nouvelle preuve de l'intérêt accordé au développement de l'Afrique, le royaume organise à Marrakech du 20 au 24 novembre prochains le 8e Sommet Africités, dont les travaux sont destinés à dessiner une nouvelle trajectoire de développement pour le continent.

Placé sous le thème de ”La transition vers des villes et des territoires durables: le rôle des gouvernements locaux et régionaux d’Afrique”, le 8e forum Africités réunira plus de 3000 élus africains, qui vont initier des débats avec des organisations de jeunes, des associations féminines, des acteurs de la société civile ou du secteur privé, des universitaires et des chercheurs, ainsi que des membres de la coopération internationale.

Au programme de cette édition: la nouvelle trajectoire que ces élus proposent en faveur d’un développement plus juste et plus durable de l’Afrique.

Selon les organisateurs, ce forum comprendra près de 150 sessions et plus d’une vingtaine d’ateliers.

Cette huitième édition sera aussi pour le forum Africités de célébrer ses 20 années d’existence.

Africités, l’évènement panafricain phare des Cités et des Gouvernements Locaux Unis d’Afrique, a en effet lieu tous les trois ans dans l’une des cinq régions du continent.

Cette années encore, l’évènement permet la rencontre plus de 5000 participants, acteurs de la vie locale du continent et partenaires issus d’autres régions du monde, et la liste est pléthorique, depuis des membres de gouvernement, des élus et des autorités locales, des chefs traditionnels, etc.

Notons enfin qu’en marge de cette manifestation, le Salon d’exposition de cette huitième édition d’Africités accueillera de 400 à 500 exposants…