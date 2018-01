© Copyright : DR

Le président guinéen M. Alpha Condé, président en exercice de l’Union africaine (UA), a rendu, dimanche 28 janvier à Addis-Abeba, un vibrant hommage au Maroc pour sa contribution ininterrompue à l’unité africaine.

«Nous sommes tous conscients du rôle que feu SM Mohammed V avait joué (en faveur de l’Afrique» et le soutien que le regretté souverain avait apporté aux mouvements de libération", a dit Alpha Condé dans une déclaration à la presse, à l’issue de la première journée du 30e sommet des chefs d’Etat et de gouvernement africains.





Le président guinéen a rappelé, dans ce contexte, la Conférence de Casablanca de 1961, laquelle conférence a été, a dit Alpha Condé, à l’origine de la création de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) en 1963, devenue en 2002 l'UA.





«Je suis très content que durant mon mandat, le Maroc ait pu intégrer l’UA à l’unanimité», a ajouté le président guinéen, soulignant que le Maroc revient au sein de sa famille institutionnelle africaine pour unir et fédérer les énergies des Africains et non pas pour diviser.





«Le Maroc a tenu son discours d’adhésion, et il est même allé plus loin», a-t-il dit, rappelant que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a été désigné Leader de la question de la migration.





Le Maroc, qui a accueilli plus de 100.000 étudiants africains et régularisé la situation d’immigrés venant de nombreux pays du continent, est «un bon modèle» à suivre par d’autres Etats, a dit Alpha Condé.





Et d’ajouter que le 30e sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA dont les travaux ont débuté dimanche au siège de l’organisation à Addis-Abeba, sera marqué par la présentation par le Maroc de sa vision et sa feuille de route sur la question de l’immigration, laquelle vision devra être entérinée par le bloc panafricain.