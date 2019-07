© Copyright : DR

Kiosque360. Dès son intronisation, le roi Mohammed VI a investi dans la dimension africaine du Maroc. La formule de partenariat gagnant-gagnant a été le dynamo de ce choix stratégique. Les détails.

L’africanité du Maroc a été un choix stratégique de la politique africaine du roi Mohammed VI dès son intronisation en juillet 1999. En effet, dès l’année 2000, le souverain a décidé de supprimer les dettes des pays africains, en vue d’alléger les fardeaux qui pesaient sur leur budget, bâtir un avenir commun et radieux du continent africain afin de mieux servir les citoyens africains.

Sous le titre «L’Afrique, le choix stratégique», le quotidien Assabah rappelle dans son édition de ce mardi 30 juillet les grands axes de cette politique africaine du Maroc. En effet, écrit le quotidien, après ce geste royal de supprimer les dettes des pays africains, le souverain s'est rendu sur le terrain en multipliant ses visites dans plusieurs contrées africaines, lançant des projets structurés et structurants en commun avec ces pays, investissant dans la proximité pour répondre aux attentes des Africains et agissant pour promouvoir le continent.

C’est dans cet esprit que des partenariats gagnant-gagnant ont été conclus et réconfortés par l’héritage culturel, religieux et historique qui lie le royaume à ses partenaires africains. Ce qui a balisé la voie à des stratégies économiques et commerciales entre le Maroc et les pays africains.

Dans ce sens, l’expérience et l’expertise marocaine ont été mises à profit des pays africains et de leurs institutions afin de développer les secteurs de l’économie, du commerce, de l’agriculture et des nouvelles technologies. Cette approche a été concluante sur les échanges commerciaux du Maroc avec ses partenaires africains. Ces échanges ont pris la pente ascendante en passant de 4.6% de l’ensemble des échanges du Maroc à 6.4%, se chiffrant à 38 milliards de dirhams. L’Afrique s’est ainsi confortée comme premier bénéficiaire des investissements du Maroc dans le continent grâce à ce développement de partenariats gagnant-gagnant et l’implication royale en faveur du développement du continent.

De même, l’organisation de l’économie marocaine, orientée vers la promotion de la coopération sud-sud, grâce à la volonté royale a consolidé la position du Maroc dans le continent. Plusieurs secteurs d’activité ont été alors investis par les opérateurs marocains apportant l’expertise, le savoir et l’expérience pour contribuer au décollage de l’économie africaine.

La réalisation du gazoduc maroco-nigérien s’inscrit dans cette approche, rappelle le quotidien. Ce pipeline permettra de relier les deux pays, de renforcer leur coopération dans ce domaine et servir l’axe de l’Afrique-Europe.

Le secteur de la finance et celui des télécommunications ont été aussi explorés, en dépit de la forte concurrence internationale, permettant au Maroc d’apporter sa pierre à l’édifice de construction de l’Afrique. Le journal ajoute que ces investissements sur le terrain se développent et se renforcent, au grand bonheur des Africains et des Africaines.

Cette politique a également été concluante en ce qui concerne la défense de la cause nationale. Plusieurs pays africains, qui étaient alignés sur les positions des ennemis de l’intégrité territoriale, ont affirmé et réaffirmé leur soutien à la cause nationale. Une position désormais confortée par le retour triomphal du Maroc à sa famille institutionnelle, l’Union africaine.