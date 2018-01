© Copyright : Le360

L’inventeur Youssef Houass et le champion sportif Mohamed Said Jbari s’apprêtent à relever un grand défi au plan international. Les deux Marocains participeront à une aventure devant les mener jusqu’en Chine.

Au sein d’une équipe internationale constituée de 50 champions, Youssef Houass et Mohamed Said Jbari, respectivement âgés de 48 ans et 37 ans, prendront part à une belle aventure à vélo dont le départ est prévu à Tanger avec pour première destination la France. Ensuite, les participants devront parcourir quelque quinze mille kilomètres avant d'atteindre la ville chinoise de Canton.

Les deux aventuriers marocains, qui représentent l’Afrique et le monde arabe dans ce voyage remarquable, se préparent activement à Tanger. Le360 les a rencontrés. Reportage.