Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone.

© Copyright : DR

Les deux acteurs les plus connus au monde pour leurs films musclés savent aussi faire dans l’humour. Avec gaieté et fair-play.

Arnold Schwarzenegger était, jeudi 31 octobre, sur un plateau télé à l’occasion de la sortie de son dernier film «Terminator: sombre destin», le 6e de cette saga.

L’acteur de 72 ans (et toujours pas de ride) en a profité pour rappeler une boutade sur son rival, durant les années 1990, des films d’action, Sylvester Stallone.

Il a ainsi reconnu que le film «Stop! Or My Mom Will Shoot» dont le héros n’est autre que ce dernier, lui avait été suggéré. Il l’avait refusé parce qu’il le jugeait «mauvais».

«Stallone m’avait contacté me demandant si le projet m’avait été proposé. Je lui ai répondu qu’il était excellent et que je pense le tourner. Ce qui l’a poussé à l’accepter rapidement», a avoué Schwarzenegger avec humour.

Sur son compte Instagram, Rambo a diffusé une séquence de l’interview avec son «rival», en répondant avec le même sens de l’humour : «le film mérite un Oscar comparativement à ‘Junior’ (ndlr: un navet de Schwarzenegger)».