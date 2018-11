Vidéo. Sina change de nom et frappe fort

En quête de buzz et de sensationnalisme, Sina a changé de nom et revient avec un nouveau clip tout aussi polémique et controversé que les précédents.

Désormais, elle s'appelle "Sina Maria". C'est en tout cas le nouveau surnom qu'a choisi Sina, de son vrai nom Ibtissam Nijari. Et elle sort un nouveau clip, qu'elle a sobrement intitulé "Comme ça". En plus de son nouveau surnom, l'"artiste" a complètement changé de look. Dans son nouvel "opus", où elle apparait en maillot de bain, Sina chante l'amour et la liberté... en français SVP. Le clip frôle les 60 000 vues sur YouTube. Et, comme d'hab', la polémique bat son plein. On vous laisse seuls juges...

Par Khalid Mesfioui