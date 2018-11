© Copyright : Le360

La chanteuse maroco-irakienne s'apprête à célébrer un heureux événement au Maroc. Voici comment elle s'y prépare.

Shada Hassoun se mariera dans les jours à venir. La chanteuse a pour l'occasion diffusé une vidéo sur son compte Instagram en compagnie de quelques amies dont Fati Jamali et Meriem Said et dans laquelle elle annonce cet heuereux événement.

Née le 15 septembre 1980 à Casablanca, d'un père irakien et d'une mère marocaine, Shada Hassoun s'est fait connaître grâce à sa victoire à la quatrième saison de la version arabe de Star Academy.