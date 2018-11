© Copyright : Le360

L'artiste est sortie de sa réserve pour répondre à la polémique sur son intrusion dans le terrain de Laâyoune pour entonner l'hymne national. Guère convaincante, elle se fait à nouveau critiquer par les internautes.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le chanteuse se dit étonnée par le tapage autour de son interprétation de l'hymne national. "Ils ont créé tout un tapage, prétendant que je me suis trompée dans les paroles. Est-ce la première fois que je chante l'hymne national? Il est impossible que je me trompe", a-t-elle affirmé avec assurance et un sourire narquois.

Non convaincus par les propos de l'artiste, des internautes ont à nouveau tiré sur elle, lui rappelant le passage où elle est complètement passée à côté. "La chanteuse a une nouvelle fois raté une belle occasion de se taire", a commenté un internaute.